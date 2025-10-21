Mattarella: "Principi Ue messi in discussione, no cedimenti"

"Oggi le istituzioni europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con sfide esistenziali. Il Regno del Belgio e la Repubblica Italiana, forti dei loro valori e della loro storia democratica, possono sostenere l'Unione Europea in una fase storica in cui sfide globali vogliono porre in discussione principi fondanti della nostra stessa Unione e della convivenza pacifica tra i popoli. Non possiamo permetterci cedimenti. L'Unione è garanzia della libertà e del progresso dei nostri popoli. Sono intollerabili narrative e atti che vorrebbero indebolire la sovranità e la libertà del popolo europeo e degli altri popoli". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso al brindisi della cena con i reali del Belgio al Castello di Laeken.