Mattarella premia i giovani, ecco gli Alfieri della Repubblica

Sono 29 i nuovi Alfieri della Repubblica, giovani italiani che si sono distinti per atti di altruismo, impegno sociale, studio e innovazione. A premiarli al Quirinale è stato il presidente Sergio Mattarella, che li ha salutati uno a uno sottolineando il valore delle loro azioni. Il tema scelto per quest’anno è “Nuove vie per la solidarietà”. Tra i premiati, Beatrice Orlandi che porta la musica nel reparto oncologico di Asti, Tommaso Caligari ideatore di un sistema AI per la diagnosi precoce del Parkinson, e Camilla Aurora Fanelli che allena una squadra di pallavolo in carcere. Un riconoscimento al talento e alla generosità delle nuove generazioni.