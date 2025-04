Mattarella nomina 29 under 20 alfieri della Repubblica per il 2025

Solidarietà. È questo il filo conduttore che lega 29 under 20, nominati alfieri della Repubblica per il 2025 dal presidente Mattarella. Storie esemplari di dedizione allo studio, alle attività scientifiche, artistiche o sportive o ancora protagonisti di atti di altruismo. Menzione speciale quest'anno per quattro gruppi di ragazzi impegnati in progetti sociali. Cerimonia ufficiale il primo giugno al Quirinale.