Mattarella, Meloni e Tajani: la politica dice addio a Pippo Baudo

Uno scatto del settembre 2021, in tempi di Covid, rigorosamente protetti da mascherina, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre consegna a Pippo Baudo l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce. Una foto capace di spiegare istantaneamente la stima della maggiore istituzione italiana per il grande presentatore, morto a Roma all'età di 89 anni. Nel suo cordoglio, il capo dello Stato sottolinea le doti di "protagonista innovatore della televisione, garbato e straordinariamente capace di interpretare le aspettative dei telespettatori". "Grazie di tutto" è il tributo social della premier Giorgia Meloni nel ricordare come "il suo volto e la sua voce abbiano accompagnato intere generazioni, regalando emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili". "Un gigante della tv" per il vicepremier Antonio Tajani, "ammirato e conosciuto in tutto il mondo per il suo lavoro", osserva. "Un amico di tante serate per noi un po'... avanti con gli anni", aggiunge il vicepremier Matteo Salvini.