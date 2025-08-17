Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
Speciale Addio a Pippo Baudo, è morto "l'uomo che inventò la televisione"
Addio a uno dei padri della tv italiana

Mattarella, Meloni e Tajani: la politica dice addio a Pippo Baudo

Il capo dello Stato ricorda le sue doti di "protagonista innovatore della televisione". La premier: "Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni"

di Paolo Scarlata
17 Ago 2025 - 13:05
01:33 

Uno scatto del settembre 2021, in tempi di Covid, rigorosamente protetti da mascherina, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre consegna a Pippo Baudo l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce. Una foto capace di spiegare istantaneamente la stima della maggiore istituzione italiana per il grande presentatore, morto a Roma all'età di 89 anni. Nel suo cordoglio, il capo dello Stato sottolinea le doti di "protagonista innovatore della televisione, garbato e straordinariamente capace di interpretare le aspettative dei telespettatori". "Grazie di tutto" è il tributo social della premier Giorgia Meloni nel ricordare come "il suo volto e la sua voce abbiano accompagnato intere generazioni, regalando emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili". "Un gigante della tv" per il vicepremier Antonio Tajani, "ammirato e conosciuto in tutto il mondo per il suo lavoro", osserva. "Un amico di tante serate per noi un po'... avanti con gli anni", aggiunge il vicepremier Matteo Salvini.

video evidenza
pippo baudo morto
pippo baudo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri