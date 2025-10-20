Mattarella in visita di Stato in Belgio: "Legame intenso"

Accolto dal re Filippo e dalla regina Matilde, Sergio Mattarella inizia la sua visita di Stato in Belgio. Accompagnato dalla first lady, la figlia Laura, il Presidente della Repubblica è stato accolto nel palazzo reale, che si trova a Bruxelles. Per strada, le bandiere dei due Paesi ad addobbare la capitale di uno Stato di 12 milioni abitanti, in cui quella italiana è numericamente la seconda comunità di stranieri. "L'arrivo e la presenza qui di tanti connazionali in Belgio, avvenuti con più stagioni di afflusso, rappresenta un legame particolarmente intenso - le parole di Mattarella nel suo intervento alla Camera dei Rappresentanti. - Adesso vi sono italiani che giungono attratti dal livello di avanzamento scientifico del belgio, che sono ricercatori, giovani studenti, studiosi, imprenditori".