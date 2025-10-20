Mattarella in visita di Stato in Belgio: "Legame intenso"

Nel Paese gli italiani rappresentano la seconda comunità di stranieridi Leonardo Panetta
Accolto dal re Filippo e dalla regina Matilde, Sergio Mattarella inizia la sua visita di Stato in Belgio. Accompagnato dalla first lady, la figlia Laura, il Presidente della Repubblica è stato accolto nel palazzo reale, che si trova a Bruxelles. Per strada, le bandiere dei due Paesi ad addobbare la capitale di uno Stato di 12 milioni abitanti, in cui quella italiana è numericamente la seconda comunità di stranieri. "L'arrivo e la presenza qui di tanti connazionali in Belgio, avvenuti con più stagioni di afflusso, rappresenta un legame particolarmente intenso - le parole di Mattarella nel suo intervento alla Camera dei Rappresentanti. - Adesso vi sono italiani che giungono attratti dal livello di avanzamento scientifico del belgio, che sono ricercatori, giovani studenti, studiosi, imprenditori".
Una storia di emigrazione che passa anche da momenti dolorosi. Come la tragedia nella miniera di Marcinelle dove, l'8 agosto 1956, a causa di un incendio, morirono 262 persone di cui 136 che arrivavano dal nostro Paese per lavorare nell'estrazione del carbone. Nel secondo giorno della visita, il Presidente della Repubblica si recherà proprio nel luogo della tragedia, divenuto ora un museo memoriale. Tra gli le figure politiche belghe incontrate da Mattarella, bilaterale con il primo ministro Bart de Wever.