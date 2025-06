Mattarella fa visita al Papa: "Gli ho portato l'affetto dell'Italia"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato stamattina in Vaticano papa Leone XIV. Il colloquio, durato 40 minuti, ha toccato temi di attualità internazionale come la guerra in Ucraina e in Medio Oriente. A seguire, anche un incontro con il Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, durante il quale si è parlato del contributo della Chiesa alla vita sociale del Paese. "Ho portato al Papa l’affetto dell’Italia", ha dichiarato Mattarella ad Arezzo, intervenendo all’Associazione Rondine Cittadella della Pace.