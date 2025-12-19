Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
INSIEME AL MINISTRO CROSETTO

Mattarella fa gli auguri di Natale ai soldati italiani all'estero

Dal Corno d'Africa al Medioriente, i nostri militari sono impegnati in numerose"operazioni di pace

di Enrico Laurelli
19 Dic 2025 - 19:25
01:37 
video evidenza
mattarella