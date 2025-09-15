Mattarella difende i diritti dei bambini: "A Gaza condizione disumana"

"Pesa il ricordo straziante di bambini da tempo in condizioni disperate di denutrizione e di abbandono sanitario, come in Sudan; di bambini rapiti e sottratti alle loro famiglie come in Ucraina; di bambini, anche neonati, uccisi o rapiti dal terrorismo come nella turpe giornata del 7 ottobre di due anni fa; di bambini che muoiono per fame, anche quando ricoverati per denutrizione in ospedali che sono senza mezzi per soccorrerli e sovente vengono distrutti dai bombardamenti, come nella disumana, ostinata, condizione di Gaza". Un richiamo alle coscienze di tutti i popoli da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel giorno in cui, al Quirinale, riceve il Premio Burgio.