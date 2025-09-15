Mattarella difende i diritti dei bambini: "A Gaza condizione disumana"

Un richiamo alle coscienze di tutti i popoli da parte del presidente della Repubblica, nel giorno in cui, al Quirinale, riceve il Premio Burgiodi Laura Berlinguer
"Pesa il ricordo straziante di bambini da tempo in condizioni disperate di denutrizione e di abbandono sanitario, come in Sudan; di bambini rapiti e sottratti alle loro famiglie come in Ucraina; di bambini, anche neonati, uccisi o rapiti dal terrorismo come nella turpe giornata del 7 ottobre di due anni fa; di bambini che muoiono per fame, anche quando ricoverati per denutrizione in ospedali che sono senza mezzi per soccorrerli e sovente vengono distrutti dai bombardamenti, come nella disumana, ostinata, condizione di Gaza". Un richiamo alle coscienze di tutti i popoli da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel giorno in cui, al Quirinale, riceve il Premio Burgio.
Commenti (0)