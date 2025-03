Mattarella da Tokyo a Kyoto a bordo di uno Shinkansen

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Kyoto, seconda tappa della sua visita di Stato in Giappone. Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura e dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, ha preso per spostarsi da Tokyo il famoso treno veloce Shinkansen. Dopo una visita privata al tempio e al giardino Nanzen-ji Mattarella incontrerà una delegazione di cittadini italiani. Dopo Kyoto il presidente sabato 8 marzo si sposterà a Hiroshima, ultima tappa della sua missione in Giappone.