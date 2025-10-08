Mattarella cita Velasco: "In Italia una generazione di giovani straordinaria"

"Due settimane fa ero a Napoli per l'inaugurazione dell'anno scolastico ed è intervenuto anche Julio Velasco. L'ho applaudito con molto calore e convinzione quando si è scagliato contro la mia generazione, o anche quella successiva che critica sempre i giovani: sono perfettamente d'accordo, nel nostro Paese sta crescendo e sta venendo su una generazione di giovani eccezionale". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale la Nazionale italiana femminile e maschile di pallavolo vincitrici della medaglia d'oro ai Campionati mondiali 2025.