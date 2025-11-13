Mattarella all'Anci: "I Comuni costituiscono la prima linea della nostra democrazia"

Giorgia Meloni, ha invece rivendicato: "Dopo anni, quella attuale è la prima Manovra che non prevede tagli agli enti locali"di Laura Berlinguer
"I Comuni costituiscono la prima linea della nostra democrazia e i cittadini vi si riconoscono". Così il presidente Mattarella a Bologna, davanti all'Assemblea dell'Anci, 5mila sindaci di ogni schieramento politico, che hanno accolto il Capo dello Stato con una ovazione
Nel messaggio inviato all'Assemblea dell'Anci, Giorgia Meloni, ha invece rivendicato: "Dopo anni, quella attuale è la prima Manovra che non prevede tagli agli enti locali".