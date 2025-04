Mattarella: "Il lavoro non può essere morte ma dignità"

Alla vigilia del Primo Maggio, Sergio Mattarella lancia un forte appello sulla sicurezza sul lavoro: “Una piaga che non accenna ad arrestarsi”, con centinaia di morti nei primi mesi dell’anno. Da un’azienda farmaceutica di Latina, il Presidente sottolinea anche l’insufficienza di molti salari e le difficoltà delle famiglie a far fronte al caro vita. Invita a ridurre le disuguaglianze salariali, anche per i lavoratori stranieri, nel rispetto della Costituzione. Sottolinea inoltre l’importanza del dialogo con i sindacati, vero motore del progresso. Il governo promette risorse aggiuntive, forse già dal prossimo Consiglio dei Ministri, per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro.