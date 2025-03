Mattarella: "Dazi inaccettabili, l'Europa può contrastarli"

“I dazi creano ostacoli ai mercati e penalizzano i prodotti di qualità. Questo per noi è inaccettabile”, ha detto il presidente della Repubblica Mattarella al Villaggio 'Agricoltura è in occasione dell'anniversario della firma dei Trattati di Roma. “L'Ue ha la forza per interloquire con calma e autorevolezza e contrastare una scelta così immotivata”, ha aggiunto. Quanto all'Europa, Mattarella invita a riflettere sul contesto in cui è nata dopo “una guerra devastante, brutali dittature e l'abisso dell'olocausto” grazie ad "alcuni statisti lungimiranti e coraggiosi". Intanto, Trump frena sui dazi ad auto, farmaci e semiconduttori. Ma dal 2 aprile scattano quelli reciproci sui Paesi con i maggiori squilibri commerciali, anche Ue e Russia.