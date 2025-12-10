Matilde sta meglio, in casa Pellegrini il papà Matteo spunta vestito da unicorno

In casa Pellegrini–Giunta è tornato il sorriso dopo giorni di paura per la piccola Matilde. A raccontare il difficile momento era stata proprio Federica Pellegrini, che aveva condiviso la corsa in ospedale dopo le convulsioni febbrili e il malore della figlia. Ora la bimba sta bene ed è rientrata a casa insieme ai genitori, circondata da serenità e attenzioni. Per alleviare la tensione e strappare un sorriso alla piccola, papà Matteo Giunta ha deciso di travestirsi da unicorno, comparendo in casa con un copricapo tutto rosa.