Massiccio attacco russo su Odessa: colpite infrastrutture energetiche

L'esercito russo ha colpito nuove infrastrutture energetiche ucraine durante la notte. Lo hanno riferito Oleh Kiper, capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Odessa, e Serhi Lyssak, capo dell'amministrazione militare della città di Odessa. "In alcune parti della città, la fornitura di elettricità resta interrotta. I tecnici elettrici stanno già lavorando per ripristinarla", ha scritto Lyssak su Telegram. Più in generale, diverse località sono attualmente prive di elettricità, ha aggiunto Kiper, assicurando anche lui che le riparazioni sono in corso.