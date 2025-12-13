Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
"interrotte acqua e corrente"

Massiccio attacco russo su Odessa: colpite infrastrutture energetiche

"Diverse località sono attualmente prive di elettricità", hanno riferito le autorità ucraine

13 Dic 2025 - 16:43
00:29 

L'esercito russo ha colpito nuove infrastrutture energetiche ucraine durante la notte. Lo hanno riferito Oleh Kiper, capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Odessa, e Serhi Lyssak, capo dell'amministrazione militare della città di Odessa. "In alcune parti della città, la fornitura di elettricità resta interrotta. I tecnici elettrici stanno già lavorando per ripristinarla", ha scritto Lyssak su Telegram. Più in generale, diverse località sono attualmente prive di elettricità, ha aggiunto Kiper, assicurando anche lui che le riparazioni sono in corso.

crisi ucraina
video evidenza