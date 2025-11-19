Logo Tgcom24
Massiccio attacco russo a Ternopil: morti e feriti

Ci sarebbe una decina di bambini tra le vittime. Colpiti, con un impianto industriale, anche due edifici residenziali

19 Nov 2025 - 11:36
00:13 

Nell'attacco russo a Ternopil' nelle prime ore del mattino, continua a salire il numero delle vittime: al momento 16 morti e 40 feriti, tra cui 12 bambini. Lo afferma il sindaco di Ternopil, Serhiy Nadal, come riportano i media ucraini. "Ternopil è stata sottoposta a un attacco combinato con missili e razzi Shahed. Un impianto industriale è stato colpito, ma anche due edifici residenziali sono stati colpiti direttamente. Uno di essi conteneva 104 appartamenti, l'altro 51", ha detto Nadal. Le operazioni di soccorso sono in corso con persone ancora salvate dall'incendio, dagli scantinati e dai tetti.

crisi ucraina
video evidenza