Mary Sheffield, la prima donna sindaco di Detroit: "Pronta a lottare"

Mary Sheffield è la prima donna eletta sindaco di Detroit: 38 anni, succederà al sindaco Mike Duggan, in carica da tre mandati. Sheffield nel 2013 era diventata la più giovane eletta in consiglio comunale. La carica di sindaco a Detroit è tradizionalmente apartitica ma l’elezione di Sheffield ripristina anche la leadership afroamericana. "Quasi 60 anni fa, mio nonno, Horace Sheffield junior, era in prima linea nella marcia per la libertà. E ora, quasi sei decenni dopo, sua nipote è qui pronta, attrezzata e preparata a continuare quella lotta per tutti i cittadini di Detroit. Detroit, questo è il grande spirito della nostra città", ha detto la nuova prima cittadina della città del Michigan.