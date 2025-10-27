Martina Stella sulla fine del suo matrimonio: "Rapporto affollato"

A "Verissimo" Martina Stella si apre con sincerità, raccontando per la prima volta la fine del suo matrimonio con Andrea Manfredonia. Con voce pacata ma carica di emozione, l’attrice ammette quanto la separazione sia stata per lei una tappa dolorosa e complessa da affrontare. "È stato il momento più difficile per me, ci sono stata male", confessa. "Ho sempre avuto il sogno della famiglia unita e ho sempre creduto nel matrimonio, ma purtroppo non è andata. A livello personale ne ho sofferto molto".