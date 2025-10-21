Martina Nasoni rientra a casa dopo il trapianto di cuore

Dopo quasi due mesi l'ex gieffina è potuta tornare dalla sua famiglia
Dopo il trapianto di cuore e una degenza ospedaliera di quasi due mesi, Martina Nasoni è tornata a casa. Via social l'ex gieffina ha condiviso i primi momenti casalinghi tra torte, palloncini e passeggiate all'aria aperta.
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.