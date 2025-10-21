Logo Tgcom24
Martina Nasoni rientra a casa dopo il trapianto di cuore

Dopo quasi due mesi l'ex gieffina è potuta tornare dalla sua famiglia

21 Ott 2025 - 12:39
00:40 

Dopo il trapianto di cuore e una degenza ospedaliera di quasi due mesi, Martina Nasoni è tornata a casa. Via social l'ex gieffina ha condiviso i primi momenti casalinghi tra torte, palloncini e passeggiate all'aria aperta.