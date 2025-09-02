Marsiglia, uomo accoltella almeno 5 persone: ucciso dalla polizia

A Marsiglia, in Francia, un 35enne tunisino è stato ucciso dalla polizia dopo aver ferito almeno 5 persone con un coltello per una lite relativa al mancato pagamento della sua stanza in albergo. L'uomo avrebbe gridato "Allah Akbar" prima che gli agenti aprissero il fuoco contro di lui: è quanto si osserva in un video che circola sui social in Francia.