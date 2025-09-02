Logo Tgcom24
Marsiglia, uomo accoltella almeno 5 persone: ucciso dalla polizia

Il 35enne tunisino avrebbe gridato "Allah Akbar" prima che gli agenti aprissero il fuoco contro di lui

02 Set 2025 - 19:56
A Marsiglia, in Francia, un 35enne tunisino è stato ucciso dalla polizia dopo aver ferito almeno 5 persone con un coltello per una lite relativa al mancato pagamento della sua stanza in albergo. L'uomo avrebbe gridato "Allah Akbar" prima che gli agenti aprissero il fuoco contro di lui: è quanto si osserva in un video che circola sui social in Francia.

L'uomo sarebbe dovuto comparire nei prossimi giorni in tribunale per una denuncia per istigazione all'odio, ma non era iscritto nello schedario delle persone a rischio di radicalizzazione, ciò pur risultando "instabile" per i servizi pubblici francesi.

