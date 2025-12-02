Logo Tgcom24
Marracash, uno show in sei capitoli

Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, è stato il primo rapper italiano a esibirsi in un tour negli stadi. Ora chiude un cerchio

02 Dic 2025 - 14:52
