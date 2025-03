Marine Le Pen condannata a 4 anni di carcere, ineleggibile per 5 anni

Il tribunale di Parigi ha condannato Marine Le Pen a quattro anni di carcere, due dei quali sospesi, con obbligo di braccialetto elettronico, una multa di 100mila euro e cinque anni di ineleggibilità. Le Pen è stata riconosciuta colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici. Il tribunale di Parigi ritiene che lo scandalo degli assistenti parlamentari a Strasburgo abbia rappresentato una frode da 2,9 milioni di euro per il contribuente europeo, "facendo pagare al Parlamento europeo delle persone che lavoravano in realtà per il partito" al livello nazionale e non al livello Ue.