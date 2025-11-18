Marina La Rosa torna nella casa del "Grande Fratello" per incontrare Domenico

Marina La Rosa è rientrata nella casa del “Grande Fratello” dopo 25 anni per andare in soccorso di Domenico e dei suoi problemi sentimentali. La crisi con la moglie, Valentina, continua a tormentarlo. “L’hai incontrata nove anni fa e c’è un rapporto complesso”, osserva Marina. “Ci siamo lasciati varie volte - ammette Domenico -, io volevo avere due piedi in una scarpa”. Durante il confronto Domenico si lascia andare a confessioni e ammette: “Se non fosse rimasta incinta questo rapporto finiva? Può darsi”.