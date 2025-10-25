Marina Berlusconi dopo la sentenza della Cassazione: "Giustizia, la luna nera che va illuminata"

E siamo al punto: "Proprio come la luna - prosegue la lettera - la nostra giustizia ha due facce, è doppia. Sulla sua faccia luminosa stanno la nostra civiltà giuridica, le regole e la fiducia nello stato di diritto. Ma c'è anche una faccia in ombra, la luna nera, dove agisce quella piccola parte della magistratura che si considera un contro potere investito di una missione ideologica. Ed è per questo spirito di fazione che l’Italia resta un Paese giustizialista. Ecco perché la separazione delle carriere, la riforma del Csm, per ridurre lo strapotere delle correnti, è una rivoluzione che questo governo ha finalmente avuto il coraggio e la forza di avviare".