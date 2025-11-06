Logo Tgcom24
Politica
L'annuncio

Maria Rosaria Boccia si ritira dalle Regionali in Campania

"Ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. Andare avanti sarebbe un calvario, ho bisogno di ritrovare la mia serenità","ha scritto in una lettera a Bandecchi

di Alessandro Tallarida
06 Nov 2025 - 19:44
01:47 

Un trionfo di luoghi comuni la corsa alle regionali in Campania. Tra pizze e canti popolari. E infatti l'avventura di Maria Rosaria Boccia era cominciata, nemmeno a dirlo, proprio davanti a una pizza, in compagnia dell'energico sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Il patto tra i due era stato suggellato anche da una rivedibile esibizione canora. Ma la vera nota stonata è arrivata solo poche ora fa: Maria Rosaria Boccia ha ritirato la sua candidatura alle regionali: "Ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno - scrive in una struggente lettera a Bandecchi - Andare avanti sarebbe un calvario, ho bisogno di ritrovare la mia serenità".

maria rosaria boccia