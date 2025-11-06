Maria Rosaria Boccia si ritira dalle Regionali in Campania

Un trionfo di luoghi comuni la corsa alle regionali in Campania. Tra pizze e canti popolari. E infatti l'avventura di Maria Rosaria Boccia era cominciata, nemmeno a dirlo, proprio davanti a una pizza, in compagnia dell'energico sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Il patto tra i due era stato suggellato anche da una rivedibile esibizione canora. Ma la vera nota stonata è arrivata solo poche ora fa: Maria Rosaria Boccia ha ritirato la sua candidatura alle regionali: "Ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno - scrive in una struggente lettera a Bandecchi - Andare avanti sarebbe un calvario, ho bisogno di ritrovare la mia serenità".