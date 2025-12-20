Maria Grazia Marchina e SM by Marchina: perché l'acqua è diventata un ingrediente chiave nella cucina contemporanea

VIDEO DALET 1 SRV
Da quasi trent’anni Maria Grazia Marchina è alla guida di SM by Marchina, azienda italiana specializzata nello sviluppo di sistemi per il trattamento dell’acqua destinati alla ristorazione professionale e all’uso domestico. Un settore che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nel food tech.
Alla base del lavoro di SM by Marchina c’è un principio semplice ma spesso sottovalutato: in cucina l’acqua non è neutra. La sua composizione influisce sul gusto, sulla resa delle preparazioni e sulla pulizia del risultato finale, dal pane alla pasticceria, fino al caffè.
Un’attenzione che non riguarda solo chef e professionisti. Secondo Marchina, anche in ambito domestico cresce la consapevolezza dell’importanza della qualità dell’acqua, in parallelo a una maggiore sensibilità verso le materie prime e i processi produttivi.
Da un’esperienza personale nasce così un percorso di ricerca applicata che ha portato allo sviluppo di soluzioni pensate per adattare l’acqua alle diverse esigenze culinarie, con parametri controllati in base all’uso. Un approccio tecnico che oggi trova applicazione sia nelle cucine professionali sia nelle case.
SM by Marchina opera su tutto il territorio nazionale, contribuendo alla diffusione di una cultura dell’acqua intesa non come semplice supporto, ma come ingrediente strategico nella cucina contemporanea.