Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Mare mosso

Mare mosso a Capri: viaggio da incubo per un traghetto

Il forte vento ha causato disagi per i collegamenti marittimi tra Napoli e le isole

28 Ott 2025 - 11:39
00:42 

Sul golfo di Napoli è arrivato un forte vento proveniente da ponente. Ci sono stati diversi disagi nei collegamenti marittimi tra la città partenopea e le isole: gli aliscafi hanno interrotto le loro corse mentre i traghetti hanno continuato a viaggiare, ma non senza difficoltà. Come mostra un video realizzato da Capri, un traghetto, diretto proprio a Napoli, ha dovuto fare i conti col mare mosso e onde importanti, che hanno reso il suo tragitto piuttosto movimentato. 