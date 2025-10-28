Mare mosso a Capri: viaggio da incubo per un traghetto

Sul golfo di Napoli è arrivato un forte vento proveniente da ponente. Ci sono stati diversi disagi nei collegamenti marittimi tra la città partenopea e le isole: gli aliscafi hanno interrotto le loro corse mentre i traghetti hanno continuato a viaggiare, ma non senza difficoltà. Come mostra un video realizzato da Capri, un traghetto, diretto proprio a Napoli, ha dovuto fare i conti col mare mosso e onde importanti, che hanno reso il suo tragitto piuttosto movimentato.