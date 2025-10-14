Marco Mengoni al Forum è già un classico

Un viaggio nella musica che dura da più di 15 anni. Ottantacinque dischi di platino, 3 miliardi di streaming e 8 album in studio dopo

Mengoni è ancora Marco, esploratore di un talento potente, che lo porta sempre più in alto. E' un successo internazionale

il tour live "Europe 2025" al Forum di Milano, 4 date sold out. Una festa pop che si fa narrazione, specchio visivo ed emotivo

in cui riconoscersi oltre la maschera. Testi come parabole raccontano storie di caduta e rinascita, simbolo di quei giri immensi

che fa la vita.