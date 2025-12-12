Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
video social

Marchisio, che muscoli! L'allenamento diventa una spinta a non mollare

L'ex centrocampista si mostra durante una sessione in palestra e accompagna le immagini con una frase motivazionale

12 Dic 2025 - 12:09
00:37 

Claudio Marchisio ha condiviso sui social un momento della sua routine quotidiana, mostrando un allenamento svolto in palestra. Le immagini lo ritraggono mentre lavora sui muscoli, concentrato e determinato, in una sessione che mette in evidenza la sua forma fisica. L'ex calciatore appare impegnato in esercizi di forza, curando ogni movimento con attenzione. Un allenamento svolto con calma, senza fretta, ma con grande intensità, che racconta un approccio costante al lavoro su se stessi. A colpire non sono solo i muscoli in evidenza, ma anche il messaggio che accompagna il video. Marchisio ha scelto parole semplici e dirette per sottolineare il valore della perseveranza, ricordando che ogni allenamento rappresenta un passo in avanti verso la versione migliore di sé. Il post ha raccolto migliaia di reazioni e commenti, confermando l'affetto dei fan e l'attenzione che l'ex centrocampista continua a suscitare anche lontano dal campo. Un video che unisce fisico, disciplina e motivazione, trasformando una sessione in palestra in un invito a non mollare.