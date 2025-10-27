Marche, manifestanti Pro Pal tentano di bloccare il Consiglio regionale

Gli attivisti sono stati allontanati dalla sicurezza
Un'attivista per la Palestina ha preso parola dagli spazi dedicati al pubblico durante la prima seduta della dodicesima legislatura del Consiglio regionale delle Marche ad Ancona, cercando di interrompere i lavori. La giovane ha letto un comunicato con cui chiedeva alla Regione Marche di "interrompere ogni rapporto con Israele". Vicino a lei, un altro attivista ha esposto una bandiera palestinese, mentre un’altra bandiera è stata collocata sul lato opposto dello spazio dedicato al pubblico. Nonostante il tentativo di bloccare la seduta, i lavori non sono stati interrotti e gli attivisti sono stati allontanati dall’Aula dagli uomini della sicurezza.