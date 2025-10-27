Logo Tgcom24
DURANTE LA PRIMA SEDUTA

Marche, manifestanti Pro Pal tentano di bloccare il Consiglio regionale

Gli attivisti sono stati allontanati dalla sicurezza

27 Ott 2025 - 12:24
01:08 

Un'attivista per la Palestina ha preso parola dagli spazi dedicati al pubblico durante la prima seduta della dodicesima legislatura del Consiglio regionale delle Marche ad Ancona, cercando di interrompere i lavori. La giovane ha letto un comunicato con cui chiedeva alla Regione Marche di "interrompere ogni rapporto con Israele". Vicino a lei, un altro attivista ha esposto una bandiera palestinese, mentre un’altra bandiera è stata collocata sul lato opposto dello spazio dedicato al pubblico. Nonostante il tentativo di bloccare la seduta, i lavori non sono stati interrotti e gli attivisti sono stati allontanati dall’Aula dagli uomini della sicurezza.