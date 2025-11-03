Logo Tgcom24
IL RITORNO SUI SOCIAL

Manuela Arcuri e le voci sulla separazione, l'attrice rompe il silenzio: "Non è un periodo facile"

Dopo giorni di indiscrezioni, ringrazia i fan e mostra il suo nuovo cagnolino: "Sono una donna forte"

03 Nov 2025 - 11:36
01:00 

Manuela Arcuri rompe il silenzio dopo le voci di separazione da Giovanni Di Gianfrancesco e, pur senza confermare apertamente la crisi, lascia poco spazio ai dubbi. Nelle sue ultime storie Instagram l’attrice parla di un periodo complesso: "Sapete che non è un periodo facile, ma passerà... io sono una donna forte anche grazie a voi", dice ringraziando i follower per il sostegno. Tra post che alludono a fiducia tradita e rinascita, Arcuri mostra anche una piccola gioia di questo momento delicato: il barboncino Balù, che chiama "una delle cose più belle di questo periodo".