Manovra, stop aumento dell'età pensionabile solo per lavori gravosi-usuranti

Il ministero dell'Economia ha pubblicato il documento programmatico di bilancio che puntualmente è stato inviato al Parlamento e alla commissione europea. Domani se ne discuterà in consiglio dei ministri. Una manovra da 18 miliardi che mette le basi della finanza pubblica fino al 2028. Pil previsto a +0,6% per l'anno prossimo, deficit al 3%, debito in calo al 136,4%. Ma ecco le novità già circolate nella bozza: con il taglio dell'Irpef risparmi fino a 440 euro l'anno, per redditi da 28 a 50 mila euro, adeguamento degli stipendi all'inflazione, tassa del 10% sugli aumenti. Buone notizie per la sanità alla quale sono destinati 2 miliardi e 400 milioni verranno utilizzati per assunzioni e all'aumento dei posti letto. Capitolo cartelle esattoriali ok alla rottamazione 5 con una rata minima da 100 euro. Guardando alle pensioni l'incremento selettivo ma chi ha compiuto 64 anni resta fuori dall'innalzamento dell'età pensionabile di tre mesi.

