Manovra, pioggia di emendamenti: la Lega tenta di bloccare l'innalzamento dell'età pensionabile

Piovono emendamenti sulla manovra da 18 miliardi, si cerca l'accordo sui 200 presentati dal centro destra. La Lega tenta di sterilizzare l'innalzamento di 3 mesi dell'età di uscita dal lavoro, previsto in modalità progressiva: un mese dal 2027 e due dal 2028. Spinta bipartisan per prorogare Quota 103 che prevede di ritirarsi a 62 anni con 41 di contributi, e Opzione Donna per le lavoratrici di 61 anni con 35 di versamenti. Per le risorse si guarda a un ulteriore raddoppio dell'Irap per banche e assicurazioni con un incasso che passerebbe da 2 miliardi e 600 milioni a 5 miliardi e 200 milioni nel biennio. Altri emendamenti puntano ad allargare la rottamazione e la riapertura della sanatoria edilizia prevista dal governo Berlusconi nel 2003. Forza Italia si oppone all'aliquota dal 21% al 26% sugli affitti brevi. Stretta sugli scioperi, ben 186 quelli che hanno paralizzato il paese solo lo scorso anno. Dopo la protesta dei sindacati Fratelli d'Italia cede sulla norma che avrebbe obbligato i lavoratori ad aderire alle proteste in anticipo e per iscritto.