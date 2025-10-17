Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
approvata dal cdm

Manovra, Meloni: "Interventi per il ceto medio e la famiglia"

La Legge di Bilancio è "seria ed equilibrata", afferma il premier

di Enrico Laurelli
17 Ott 2025 - 19:17
01:33 

Giorgia Meloni illustra, al termine del Consiglio dei ministri, la Manovra 2026. Il governo individua quattro punti cardine. "Un miliardo e seicento milioni per le famiglie, quasi due i miliardi sui salari per ridurre dal 5 all'1% la tassazione dei premi di produttività. Ci sono i fondi aggiuntivi per la sanità, insieme all'importante contributo - così lo definisce il premier - arrivato da banche e assicurazioni". Sì alla rottamazione delle cartelle: 108 rate tutte uguali da restituire in nove anni.

manovra