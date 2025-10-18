Logo Tgcom24
Politica
DIVISI I SINDACATI

Manovra, le reazioni dell'opposizione

"È la manovra più modesta e rinunciataria degli ultimi anni" commenta Misiani (Pd)

18 Ott 2025 - 12:26
01:40 

Dai Cinque stelle una bocciatura senza appello. Giudizio positivo invece dagli osservatori esteri. E' il quotidiano tedesco "die Welt" a scrivere che "la situazione economica dell'Italia è più stabile di quella francese"

