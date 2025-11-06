Logo Tgcom24
proseguono le audizioni

Manovra, dal piano Casa aiuti ai giovani

Si ispira al"modello inglese rent to buy, ossia pagare l'affitto con l'opzione di acquistare l'immobile al termine di un periodo prestabilito

di Giulia Ronchi
06 Nov 2025 - 12:43
Il Governo è al lavoro sul prossimo piano casa e per mettere a disposizione di giovani e redditi medio bassi alloggi a prezzi abbordabili. Il ministero delle Infrastrutture Matteo Salvini chiede risorse già per il 2026. Al momento, infatti, i 660 milioni di euro a disposizione, previsti con la manovra dello scorso anno, sono a partire dal 2027. Obiettivo è aiutare le giovani coppie, i genitori separati e in generale le famiglie basso reddito a riscattare la casa. Con un modello che in inglese si chiama rent to buy, ossia pagare l'affitto con l'opzione di acquistare l'immobile al termine di un periodo prestabilito. Ma si valutano anche forme di co-abitazione.

  

 