Manovra, caos emendamenti e continue correzioni mentre il tempo stringe

Manovra finanziaria, caos emendamenti e continue correzioni mentre il tempo stringe. Dopo lo stallo di ieri, la commissione Bilancio del Senato da questo pomeriggio è convocata a oltranza per un confronto serrato. Ieri per tutto il giorno al Tesoro si è lavorato intensamente sugli emendamenti "segnalati" da maggioranza e opposizione, oltre 400, alla ricerca di coperture. Trattative in extremis su pensioni, professionisti e tasse prima della ripresa dei lavori in Senato.