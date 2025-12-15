Logo Tgcom24
Manovra, caos emendamenti e continue correzioni mentre il tempo stringe

Dopo lo stallo di ieri, la commissione Bilancio del Senato da questo pomeriggio è convocata a oltranza per un confronto serrato

di Caterina Ruggeri
15 Dic 2025 - 12:56
01:33 

Manovra finanziaria, caos emendamenti e continue correzioni mentre il tempo stringe. Dopo lo stallo di ieri, la commissione Bilancio del Senato da questo pomeriggio è convocata a oltranza per un confronto serrato. Ieri per tutto il giorno al Tesoro si è lavorato intensamente sugli emendamenti "segnalati" da maggioranza e opposizione, oltre 400, alla ricerca di coperture. Trattative in extremis su pensioni, professionisti e tasse prima della ripresa dei lavori in Senato.

Per la Manovra è una settimana cruciale, secondo l'iter il testo dovrà essere approvato dal Senato, dove dal 2013 è passato sempre ricorrendo al voto di fiducia. Poi l'esame della Camera che dovrà approvare il testo senza modifiche. Il traguardo del 31 dicembre è sempre più vicino.

