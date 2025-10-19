Manovra 2026, Urso a Tgcom24: "Coniuga rigore e crescita"

"Coniugare rigore e crescita era molto difficile, questo governo, Giorgia Meloni, ci è riuscito". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso parlando della Manovra a Tgcom24. "Si potevano aggiungere altre risorse oltre a quelle che miracolosamente si sono trovate anche grazie al contributo di banche e assicurazioni? Si poteva fare di più, sì - ha aggiunto - se non ci avessero lasciato la drammatica zavorra del Superbonus, una follia, e del reddito di cittadinanza che noi abbiamo abolito".