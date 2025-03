Manifestazione per l'Europa a Roma, indaga la Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha avviato un'indagine sulla spesa di 350mila euro sostenuta dal Comune di Roma per la manifestazione pro-Europa del 15 marzo, con l'obiettivo di verificare la legittimità dei finanziamenti e se possa configurarsi un danno erariale. L'inchiesta è stata avviata dopo numerosi esposti da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. L'evento, organizzato da Michele Serra e sostenuto dal centrosinistra, è stato criticato dal centrodestra per l'uso di fondi pubblici in un'iniziativa di parte.