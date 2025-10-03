Logo Tgcom24
Manifestanti bloccano le truppe israeliane al confine con Gaza

Le forze dell'ordine li hanno rimossi con la forza per consentire il passaggio dei mezzi militari

03 Ott 2025 - 17:37
00:59 

Manifestanti pro Palestina hanno cercato di bloccare truppe israeliane dirette verso Gaza, chiedendo al governo di permettere l’ingresso della Global Sumud Flotilla nell’enclave. Le forze dell’ordine li hanno rimossi con la forza per consentire il passaggio dei mezzi militari. La manifestazione arriva nello stesso giorno in cui l’ultimo battello della flottiglia internazionale diretta verso la Striscia è stato intercettato dalle forze israeliane. L’arresto di circa 450 attivisti ha scatenato proteste in tutto il mondo, dall’America Latina all’Asia.

