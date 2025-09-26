Logo Tgcom24
MANIFESTAZIONE PRO-MIGRANTI

Manhattan, protesta contro l'agenzia Ice: manifestanti davanti al 26 Federal Plaza

I manifestanti hanno esposto cartelli e cantato cori contro le detenzioni e le espulsioni dei migranti

26 Set 2025 - 14:13
00:57 

 Un gruppo di manifestanti ha inscenato una protesta davanti al centro di detenzione al 26 Federal Plaza, nel cuore di Manhattan, contro le politiche dell'Ice, l'agenzia federale statunitense per l'immigrazione e le dogane. I manifestanti hanno esposto cartelli e cantato cori contro le detenzioni e le espulsioni dei migranti. Ice è responsabile del controllo delle frontiere e della gestione dei rimpatri. La protesta ha attirato l'attenzione di numerosi passanti.

