Isak Andic, svolta nel giallo della morte del fondatore di un noto marchio della moda

Alcune incongruenze fanno pensare che la caduta in un precipizio l'anno scorso non sia stata un incidentedi Alfredo Macchi
Svolta nell'inchiesta sulla morte del fondatore di un noto marchio spagnolo di prêt-à-porte, Isak Andic, avvenuta il 14 dicembre durante un'escursione nel massiccio di Montserrat, in Catalogna: i Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, che l'avevano inizialmente archiviata come un incidente, hanno riaperto il caso e ora indagano su un possibile omicidio. i sospetti sono centrati sull'unico testimone presente, il figlio della vittima, Jonathan Andic.