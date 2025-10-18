Isak Andic, svolta nel giallo della morte del fondatore di un noto marchio della moda

Svolta nell'inchiesta sulla morte del fondatore di un noto marchio spagnolo di prêt-à-porte, Isak Andic, avvenuta il 14 dicembre durante un'escursione nel massiccio di Montserrat, in Catalogna: i Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, che l'avevano inizialmente archiviata come un incidente, hanno riaperto il caso e ora indagano su un possibile omicidio. i sospetti sono centrati sull'unico testimone presente, il figlio della vittima, Jonathan Andic.