Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Il discorso

Mamdani dopo la vittoria a Trump: "Alza il volume"

Il nuovo sindaco di New York: "La lotta di chi è con le spalle al muro sarà la nostra"

05 Nov 2025 - 10:25
01:29 

Il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani nel suo discorso della vittoria ha promesso di "svegliarsi ogni mattina con un unico obiettivo: rendere questa città migliore per voi rispetto al giorno prima. Che tu sia un immigrato, un membro della comunità trans, una delle tante donne di colore che Donald Trump ha licenziato da un lavoro federale, una madre single che aspetta ancora che il costo della spesa scenda, o chiunque altro con le spalle al muro, la tua lotta è anche la nostra", ha affermato. Poi Mamdani ha mandato un messaggio al presidente Usa: "Donald Trump, dato che so che stai guardando, ho tre parole per te: alza il volume!".