Mamdani dopo la vittoria a Trump: "Alza il volume"

Il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani nel suo discorso della vittoria ha promesso di "svegliarsi ogni mattina con un unico obiettivo: rendere questa città migliore per voi rispetto al giorno prima. Che tu sia un immigrato, un membro della comunità trans, una delle tante donne di colore che Donald Trump ha licenziato da un lavoro federale, una madre single che aspetta ancora che il costo della spesa scenda, o chiunque altro con le spalle al muro, la tua lotta è anche la nostra", ha affermato. Poi Mamdani ha mandato un messaggio al presidente Usa: "Donald Trump, dato che so che stai guardando, ho tre parole per te: alza il volume!".