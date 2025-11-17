Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
LE IMMAGINI GIRATE NELLA NOTTE

Maltempo nel Goriziano, l'acqua invade il centro di Cormons

Tracimato il torrente Judrio, allagate le vie della città

17 Nov 2025 - 09:10
00:33 

La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sul Goriziano ha causato i danni più pesanti a Cormons, dove sono caduti 152 millimetri di acqua in sole sei ore. Il torrente Judrio è tracimato, causando allagamenti diffusi.

video evidenza