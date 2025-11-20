Logo Tgcom24
Maltempo in Vietnam, il ponte sospeso crolla: l'acqua lo trascina via in pochi secondi

La struttura sul Da Nhim era stata chiusa in tempo, evitando feriti mentre la piena avanzava.

20 Nov 2025 - 11:46
00:30 

In Vietnam, il ponte sospeso Phu Thien sul fiume Da Nhim è stato spazzato via da una piena improvvisa. Le acque sono salite rapidamente a causa del maltempo che ha colpito il Paese. Le autorità avevano già chiuso il ponte quando il livello del fiume aveva iniziato a crescere in modo anomalo, evitando così che qualcuno rimanesse coinvolto nel crollo. Il cedimento è avvenuto in pochi istanti, con la corrente che ha trascinato via l'intera campata.