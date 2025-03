Maltempo in Spagna, crolla ponte di epoca romana

Il fiume Tago devasta il Ponte Romano di Talavera de la Reina, in Spagna. Le immagini della furia delle acque che si abbattono sull'antico ponte, portando via sezioni della struttura, sono state catturate in un video e condivise sui social. Il Ponte Vecchio, noto anche come Ponte di Santa Catalina o Ponte delle mille toppe, è il più antico di Talavera. Dell'epoca romana restano però solo le fondamenta: la struttura attuale risale al Medioevo e nel corso dei secoli ha subito diversi restauri e ripristini a causa dei danni più volte subiti a causa di maltempo e alluvioni.