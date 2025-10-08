Logo Tgcom24
Maltempo in Romania, forti piogge causano allagamenti e inondazioni

In diverse città, tra cui Bucarest, il vento ha abbattuto alberi, danneggiando veicoli parcheggiati e causando disagi al traffico

08 Ott 2025 - 17:52
01:19 

Forti piogge hanno colpito la Romania sud-orientale, compresa la capitale Bucarest, il porto di Costanza sul Mar Nero e le zone circostanti. Secondo le autorità, il villaggio di Silistea è stato temporaneamente isolato da inondazioni improvvise e i soccorritori hanno aiutato gli abitanti a mettersi in salvo. In diverse città, tra cui Bucarest, il vento ha abbattuto alberi, danneggiando veicoli parcheggiati e causando disagi al traffico. È stato esteso un allarme rosso per piogge e venti forti nella zona del Mar Nero.