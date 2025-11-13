Maltempo in Portogallo, due vittime

Ci sono due vittime del maltempo che ha colpito in queste ore il Portogallo, attraversato dalla "depressione Claudia". Una coppia di anziani, entrambi di 88 anni, sono morti nella propria abitazione a Fernão Ferro, una frazione del comune di Seixal, pochi chilometri a sud di Lisbona. La casa era al pianoterra ed è stata inondata dalle forti piogge della notte. La coppia è stata probabilmente colta di sorpresa nel sonno. I vicini hanno dato l'allarme al mattino, ma quando sono arrivati gli operatori della Protezione civile era ormai troppo tardi.