Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
attraversato dalla "depressione Claudia"

Maltempo in Portogallo, due vittime

Anziani ritrovati morti nella loro casa allagata a"pochi chilometri a sud di Lisbona

13 Nov 2025 - 18:04
01:10 

Ci sono due vittime del maltempo che ha colpito in queste ore il Portogallo, attraversato dalla "depressione Claudia". Una coppia di anziani, entrambi di 88 anni, sono morti nella propria abitazione a Fernão Ferro, una frazione del comune di Seixal, pochi chilometri a sud di Lisbona. La casa era al pianoterra ed è stata inondata dalle forti piogge della notte. La coppia è stata probabilmente colta di sorpresa nel sonno. I vicini hanno dato l'allarme al mattino, ma quando sono arrivati gli operatori della Protezione civile era ormai troppo tardi.

L'Istituto meteorologico nazionale prevede, per i prossimi giorni, un peggioramento delle condizioni del tempo, con precipitazioni persistenti, a volte intense, mare mosso e venti fino a 110 km/h. Il forte vento aveva già divelto una tettoia della stazione ferroviaria di Santa Apolónia, provocando danni ad alcune vetture, ma fortunatamente senza fare feriti.

portogallo
maltempo
video evidenza