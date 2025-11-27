Logo Tgcom24
Bufera di neve

Maltempo in Nord Dakota, auto perde il controllo e sfiora i soccorritori al lavoro

Nella tempesta un'auto scivola sulla neve e rischia di colpire gli operatori intervenuti

27 Nov 2025 - 12:22
00:36 

Nel Nord Dakota il maltempo sta creando condizioni estremamente pericolose, con una forte bufera di neve che riduce la visibilità e rende le strade scivolose. Mentre i soccorritori erano impegnati a gestire un intervento lungo una carreggiata, un'auto ha perso aderenza ed è sbandata a pochi passi dagli operatori. Le immagini mostrano il veicolo che si avvicina rapidamente, fuori controllo, prima di fermarsi a breve distanza dai primi intervenuti. 