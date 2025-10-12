Maltempo in Messico, affonda la copia della Santa Maria di Colombo

Un guasto al sistema di sentina del celebre"galeone spagnolo "El Marigalante" ne ha compromesso"la galleggiabilità
Addio al celebre galeone spagnolo "El Marigalante", conosciuto anche come la Nave dei Pirati, è affondato al largo della costa di Puerto Vallarta, nello stato di Jalisco, in Messico, a causa del forte maltempo che imperversa in questi giorni. La nave, ritenuta una copia della caravella Santa Maria di Cristoforo Colombo, e divenuta un'attrazione turistica per le sue crociere a tema piratesco e gli spettacoli a bordo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe subito un guasto al sistema di sentina, che ne ha compromesso la galleggiabilità e ne ha provocato l'affondamento.
Non si registrano vittime né feriti tra passeggeri e membri dell’equipaggio. La costa pacifica del Messico è stata colpita da onde violente e allagamenti causati dall'uragano Priscilla. E a Puerto Vallarta, le mareggiate avevano invaso anche le strade litoranee, provocando danni e disagi.